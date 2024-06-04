Штраф в 12 тысяч долларов: в Турции туристам запретили ходить на пляжи

Биолог Николай Онистратенко высказался о запрете на купание в Турции из-за черепах, пишет mir24.tv. На популярных курортах страны запретили купаться в ночное время из-за размножения краснокнижных черепах-логгерхедов.

Ограничения действуют в Анталии, Хатае, Мерсине и других крупных курортах. Вход на пляж доступен с 8 утра до 8 вечера. Запрет действует с мая по сентябрь. Туристам грозит крупный штраф за купание в море ночью - 12 тысяч долларов.

Летом вылупившиеся из яиц животные будут пытаться попасть в воду. Взрослым черепахам легко добраться до воды, а крошечные особи по пути в море могут погибнуть из-за людей или хищников. Власти запретили не только ночные купания, но и разведение костра на берегу, езду на автомобилях у пляжей.