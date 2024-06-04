Штраф в 12 тысяч долларов: в Турции туристам запретили ходить на пляжи
- 16:10 4 июня
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- Екатерина Незлоба
Биолог Николай Онистратенко высказался о запрете на купание в Турции из-за черепах, пишет mir24.tv. На популярных курортах страны запретили купаться в ночное время из-за размножения краснокнижных черепах-логгерхедов.
Ограничения действуют в Анталии, Хатае, Мерсине и других крупных курортах. Вход на пляж доступен с 8 утра до 8 вечера. Запрет действует с мая по сентябрь. Туристам грозит крупный штраф за купание в море ночью - 12 тысяч долларов.
Летом вылупившиеся из яиц животные будут пытаться попасть в воду. Взрослым черепахам легко добраться до воды, а крошечные особи по пути в море могут погибнуть из-за людей или хищников. Власти запретили не только ночные купания, но и разведение костра на берегу, езду на автомобилях у пляжей.
Наш приятный отдых может обернуться бедой для отдельных видов или для экосистемы в целом. А мы этого и не заметим. Шум, свет, перемещения людей и транспорта в критически важных зонах могут оказывать беспокоящее действие на размножающихся животных, — объяснил биолог.