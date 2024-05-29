Появились новые фото и видео крупного пожара в Човью

Скрин видео "Комитет Республики Коми ГО и ЧС"

Появились подробности крупного пожара под Сыктывкаром. Как сообщили в ГУ МЧС по Коми, пожар зафиксировали вчера вечером.

Загорелось строение с опилками по улице 1-я Промышленная в местечке Човью. Пламя охватило большее 100 квадратных метров здания. Известно, что к 00: 00 огонь локализовали. Подробности выясняются.

Напомним, ранее в Седкыркеще загорелись сразу несколько построек: баня, гаражи, машина, а также стена строящегося дома. Тогда пламя охватило 450 квадратных метров. В целях безопасности жильцов многоквартирного деревянного дома, что находился рядом, эвакуировали. На месте происшествия работали порядка 27 огнеборцов и ещё восемь единиц техники. Жертв и пострадавших не оказалось.