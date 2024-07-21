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В Коми потушили пожар площадью 400 квадратных метров

В Коми потушили пожар площадью 400 квадратных метровФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Воркуте произошёл крупный пожар. Горел гараж. Об этом сообщает МЧС Коми.

20 июля 2024 года в пожарно-спасательную службу Воркуты поступил звонок. Сообщалось о горении гаража в посёлке Комсомольский. Сотрудники МЧС направились на улицу Заполярный квартал в данном населённом пункте.

12 огнеборцев и 3 единицы техники ликвидировали возгорание на площади в 400 квадратных метров. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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