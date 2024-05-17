Появились фото и видео страшного пожара в Седкыркеще
- 08:15 17 мая
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- Татьяна Зубова
Крупный пожар случился сегодня ночью в Седкыркеще. Информацию подтвердили в Главном Управлении МЧС по Коми.
В управлении пояснили, что огонь распространился сразу на несколько деревянных зданий: бани, гаражи, а также один автомобиль. Кроме этого, пострадала часть стены строящегося дома. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Жильцов соседнего деревянного многоквартирного дома в целях безопасности эвакуировали.
По предварительным данным, причина возгорания в неисправности электрооборудования.
В ликвидации пожара принимали участие 27 огнеборцев и еще восемь единиц спецтехники. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, ранее Сыктывкаре сгорела квартира в одном из многоквартирных домов по улице Малышева. В результате пожара погиб мужчина.