В ходе СВО погибли два жителя Коми

В зоне проведения специальной военной операции погибли жители республики – рядовой Антон Южанин и рядовой Андрей Немчинов.

Антон Сергеевич Южанин родился в селе Поляна в Сосногорском районе. Затем он проживал в Сосногорске. Боец служил на СВО оператором станции ближней разведки мотострелкового батальона.

Андрей Александрович Немчинов родом из села Брыкаланск Ижемского района. Мужчина проживал в селе Щельяюр. На СВО он служил номером расчета гранатометного отделения.

Глава Коми Владимир Уйба выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибших героев. Руководитель региона пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.