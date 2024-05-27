В ходе СВО погибли два жителя Коми
- 22:30 27 мая
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- Олег Помидоров
В зоне проведения специальной военной операции погибли жители республики – рядовой Антон Южанин и рядовой Андрей Немчинов.
Антон Сергеевич Южанин родился в селе Поляна в Сосногорском районе. Затем он проживал в Сосногорске. Боец служил на СВО оператором станции ближней разведки мотострелкового батальона.
Андрей Александрович Немчинов родом из села Брыкаланск Ижемского района. Мужчина проживал в селе Щельяюр. На СВО он служил номером расчета гранатометного отделения.
Глава Коми Владимир Уйба выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибших героев. Руководитель региона пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.
“Наши земляки защищали Родину до последней капли крови. Они храбро сражались против неонацистов и наемников коллективного Запада. И отдали свои жизни за мирное будущее наших потомков, за свободу и неделимость России”, – заявил Владимир Уйба.