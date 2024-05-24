Телеграм стал самым востребованным онлайн-приложением

В то время как интерес к традиционным звонкам снижается, активность россиян в интернете растет. Любимым онлайн-сервисом россиян стал Telegram — именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет, свидетельствует аналитика Yota. Однако значительная часть пользователей старше 30 лет все еще отдает предпочтение WhatsApp. В то же время на привычные звонки абоненты стали тратить на 14% меньше минут, чем в прошлом году.

В первом квартале 2024 года пользователи Yota чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram, хотя еще год назад мессенджер занимал лишь четвертую строчку рейтинга самых востребованных сервисов. Вторым по популярности оказался WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года. Видеосервис YouTube по-прежнему занимает третью строчку, а замыкают топ-5 соцсеть VK и вновь набирающий популярность TikTok.