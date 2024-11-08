Роскачество предупреждает: если жизнь дорога, ни за что не берите эту красную икру - она кишит кишечной палочкой
- 23:37 8 ноября
- 6+
- Екатерина Незлоба
В преддверии новогодних праздников «Роскачество» провело исследование красной икры, представленной на российском рынке. Результаты оказались тревожными: в большинстве образцов была обнаружена кишечная палочка. Это может представлять серьёзную угрозу для здоровья потребителей.
Пресс-служба организации прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что отравление может произойти не с каждой баночкой икры, но риск существует. Как правило, отравление вызывают продукты с большой обсеменённостью кишечной палочкой или содержащие патогенные представители этой группы бактерий.
Однако "Роскачество" также отметило, что некоторые производители позаботились о безопасности потребителей. Среди чистой икры были названы продукты под ТМ "Очень", "Русское море" и "Тунайча".
К сожалению, большинство производителей красной икры не смогли обеспечить безопасность своей продукции. В чёрный список попали икра, произведённая компаниями "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Лента", "Сахалин рыба", "Royal Black" и "Московский рыбокомбинат", пишет vologda-poisk.ru.
Вопрос о том, что стало основным фактором заражения икры кишечной палочкой, остаётся открытым. Это может быть связано с проблемами на производственных площадках, нарушением условий транспортировки и хранения продукта или другими факторами.
В любом случае, потребителям следует быть осторожными при выборе красной икры. Рекомендуется обращать внимание на репутацию производителя, условия хранения продукта и срок годности. Также стоит обратить внимание на внешний вид икры: она должна быть однородной, без посторонних включений и неприятного запаха.
Ситуация с красной икрой, заражённой кишечной палочкой, является тревожной. Однако потребители могут защитить себя, выбирая продукты проверенных производителей и соблюдая правила хранения и приготовления икры. В случае возникновения симптомов отравления необходимо немедленно обратиться к врачу.