Роскачество предупреждает: если жизнь дорога, ни за что не берите эту красную икру - она кишит кишечной палочкой

В преддверии новогодних праздников «Роскачество» провело исследование красной икры, представленной на российском рынке. Результаты оказались тревожными: в большинстве образцов была обнаружена кишечная палочка. Это может представлять серьёзную угрозу для здоровья потребителей.

Пресс-служба организации прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что отравление может произойти не с каждой баночкой икры, но риск существует. Как правило, отравление вызывают продукты с большой обсеменённостью кишечной палочкой или содержащие патогенные представители этой группы бактерий.