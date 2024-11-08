Жителей Коми ждет еще одна 6-дневная рабочая неделя в этом году
- 20:30 8 ноября
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- Инесса Богатая
В конце декабря жителей республики ждет еще одна длинная рабочая неделя. Это связано с переносом некоторых праздников.
Согласно производственному календарю на 2024 год, последняя рабочая неделя начнется 23 декабря в понедельник и завершится 28 декабря в субботу. Это означает, что в преддверии новогодних праздников сотрудники столкнутся с дополнительной нагрузкой.
Особенность этой недели заключается в том, что суббота, 28 декабря, не будет сокращенной.
Однако, после тяжелой и долгой трудовой недели жители Коми смогут отдохнуть целых 11 дней: с 29 декабря по 8 января.
Напомним, в столице Коми к Новому году обустроят 13 ледовых городков, в центре города также зальют каток. Начальная стоимость закупки составит 16,6 миллиона рублей. Подрядная организация должна будет поддерживать состояние городков и катка до 10 марта 2025 года. На Стефановской площади также расположат ель не менее 18 метров в высоту. Кроме того, в центре Сыктывкара появится лабиринт "Лесная сказка".