Жителей Коми ждет еще одна 6-дневная рабочая неделя в этом году

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В конце декабря жителей республики ждет еще одна длинная рабочая неделя. Это связано с переносом некоторых праздников. Согласно производственному календарю на 2024 год, последняя рабочая неделя начнется 23 декабря в понедельник и завершится 28 декабря в субботу. Это означает, что в преддверии новогодних праздников сотрудники столкнутся с дополнительной нагрузкой.

Особенность этой недели заключается в том, что суббота, 28 декабря, не будет сокращенной.

Однако, после тяжелой и долгой трудовой недели жители Коми смогут отдохнуть целых 11 дней: с 29 декабря по 8 января.