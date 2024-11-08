Названа самая полезная для человека рыба — ешьте ее дважды в неделю: богата селеном, фосфором и хороша
- 17:00 8 ноября
- 6+
- Екатерина Незлоба
Рыба на столе: морская или речная?
Рыба — ценный продукт, богатый витаминами, минералами и полезными жирными кислотами. Однако при выборе рыбы возникает вопрос: какая из них более полезна — морская или речная? Давайте разберёмся.
Рыба содержит витамины A, E, D, полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), легко усваиваемый белок, а также минералы (кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний). Всё это делает рыбу полезной для здоровья суставов, мозга и организма в целом. Она замедляет старение клеток, стимулирует репродуктивные функции и снижает уровень холестерина.
Морская рыба богата жирными кислотами, тогда как речная — белком и железом. Однако для доставки морской рыбы на прилавки магазинов её часто подвергают многократной заморозке, что снижает её полезные свойства.
От речной рыбы частично отказываются из-за загрязнённости рек. Моря и океаны тоже могут быть загрязнены, но основная концентрация вредных веществ наблюдается у береговой линии. Рыболовный же промысел ведётся обычно на глубоководье.
Но не всё так просто. Фермерская рыба, даже морская, выращивается с использованием стимуляторов роста, красителей, антибиотиков и гормонов.
Осетровые (все виды)
Лососевые (форель, лосось)
Сибас
Сазаны, карпы, толстолобики
Мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы
Тиляпия и пангасиус (часто обрабатываются гормонами для ускорения роста)
Диетологи рекомендуют рыбу, выросшую в естественных условиях, независимо от того, обитает она в реках, морях или океанах.
Известный диетолог Елена Малышева предлагает обратить внимание на следующие виды рыб:
Дальневосточный лосось: горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Эта рыба питается фитопланктоном и крилем, содержит антиоксидант астаксантин и омега-жиры. Треска: диетическая рыба, особенно полезна её печень, из которой производится рыбий жир.
Минтай: ближайший родственник трески, богат йодом и легко усваиваемым белком. Сайра: содержит витамины и жирные кислоты омега, не выращивается в неволе.
Сельдь: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка. Скумбрия: не выращивается в неволе, имеет все преимущества дикой рыбы.
Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендована в послеоперационный период. Хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардина: также содержат много полезных веществ.
Среди речной рыбы лучшими считаются щука и окунь.
Из морепродуктов наиболее предпочтительными остаются кальмары, так как их ещё не научились выращивать искусственно. Важно избегать химически обработанного филе кальмаров.
У дикой рыбы обычно крупные плавники и неравномерно окрашенное мясо. Однако будьте внимательны: рыбу могут обрабатывать химикатами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать.
Выбирая рыбу, ориентируйтесь на её происхождение и условия выращивания, чтобы максимально воспользоваться её полезными свойствами.
Помните, что рыба — ценный продукт, который должен присутствовать в рационе каждого человека. Однако при выборе рыбы важно учитывать её происхождение и условия выращивания, чтобы получить максимальную пользу для здоровья, пишет портал sports.kz.