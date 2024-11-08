Названа самая полезная для человека рыба — ешьте ее дважды в неделю: богата селеном, фосфором и хороша

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Рыба на столе: морская или речная? Рыба — ценный продукт, богатый витаминами, минералами и полезными жирными кислотами. Однако при выборе рыбы возникает вопрос: какая из них более полезна — морская или речная? Давайте разберёмся. Рыба содержит витамины A, E, D, полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), легко усваиваемый белок, а также минералы (кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний). Всё это делает рыбу полезной для здоровья суставов, мозга и организма в целом. Она замедляет старение клеток, стимулирует репродуктивные функции и снижает уровень холестерина.

Морская рыба богата жирными кислотами, тогда как речная — белком и железом. Однако для доставки морской рыбы на прилавки магазинов её часто подвергают многократной заморозке, что снижает её полезные свойства.

От речной рыбы частично отказываются из-за загрязнённости рек. Моря и океаны тоже могут быть загрязнены, но основная концентрация вредных веществ наблюдается у береговой линии. Рыболовный же промысел ведётся обычно на глубоководье.

Но не всё так просто. Фермерская рыба, даже морская, выращивается с использованием стимуляторов роста, красителей, антибиотиков и гормонов.

Осетровые (все виды)

Лососевые (форель, лосось)

Сибас

Сазаны, карпы, толстолобики

Мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы

Тиляпия и пангасиус (часто обрабатываются гормонами для ускорения роста)

Диетологи рекомендуют рыбу, выросшую в естественных условиях, независимо от того, обитает она в реках, морях или океанах.

Известный диетолог Елена Малышева предлагает обратить внимание на следующие виды рыб:

Дальневосточный лосось: горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Эта рыба питается фитопланктоном и крилем, содержит антиоксидант астаксантин и омега-жиры. Треска: диетическая рыба, особенно полезна её печень, из которой производится рыбий жир.

Минтай: ближайший родственник трески, богат йодом и легко усваиваемым белком. Сайра: содержит витамины и жирные кислоты омега, не выращивается в неволе.

Сельдь: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка. Скумбрия: не выращивается в неволе, имеет все преимущества дикой рыбы.

Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендована в послеоперационный период. Хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардина: также содержат много полезных веществ.

Среди речной рыбы лучшими считаются щука и окунь.

Из морепродуктов наиболее предпочтительными остаются кальмары, так как их ещё не научились выращивать искусственно. Важно избегать химически обработанного филе кальмаров.

У дикой рыбы обычно крупные плавники и неравномерно окрашенное мясо. Однако будьте внимательны: рыбу могут обрабатывать химикатами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать.

Выбирая рыбу, ориентируйтесь на её происхождение и условия выращивания, чтобы максимально воспользоваться её полезными свойствами.