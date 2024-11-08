Некоторые районы Коми накроет метель

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Сразу в нескольких районах Республики Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональный филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Так, согласно прогнозу, с 18 часов 8 ноября до 18 часов 9 ноября в северо-западных и центральных районах республики (Усть-Цилемский, Ижемский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Удорский, Княжпогостский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский) ожидается усиление З, СЗ ветра 8-13 м/м, порывами 15-20 м/с.

Ночью в отдельных северных районах (Усинский, Интинский, Вуктыльский, Ижемский) ожидается сильный снег, мокрый снег (6 мм и более за 12 часов и менее), временами метель с ухудшением видимости до 1000 м, налипание мокрого снега. На дорогах местами снежные накаты, заносы. Повсеместно, в течении суток, за исключением крайних северо-восточных районов, ожидается повышение температуры воздуха до 0 …+5°С.