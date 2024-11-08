Льем это в горшок — и спатифиллум краше всех на свете: начнет выпускать белые цветы и днем, и ночью круглый год
- 13:30 8 ноября
- 6+
- Екатерина Незлоба
"Зелёный секрет": янтарная кислота для обильного цветения спатифиллума
Спатифиллум, известный также как «женское счастье», является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей неприхотливости и способности украшать интерьер даже без цветения. Однако для того, чтобы увидеть первые цветы, необходимо позаботиться о своевременных подкормках. В этом материале мы расскажем о простой и эффективной подкормке, которая поможет вашему спатифиллуму зацвести.
Многие хозяйки предпочитают использовать для своих растений специализированные подкормки, но для спатифиллума подойдут и народные средства, которые могут быть даже более безопасными. Одним из таких средств является янтарная кислота, которая продаётся в аптеках в виде таблеток.
Для приготовления подкормки вам потребуется одна таблетка янтарной кислоты и литр воды комнатной температуры. Измельчите таблетку до порошкообразного состояния и растворите в воде. Полученный раствор можно использовать для полива спатифиллума.
Повторяйте подкормку янтарной кислотой 1 раз в месяц. Этот натуральный стимулятор роста и цветения поможет даже самому хилому спатифиллуму преобразиться: он начнёт расти и обильно цвести, даже зимой.
Подкормка янтарной кислотой подойдёт не только для спатифиллума, но и для других тропических растений, которые нуждаются в стимуляции цветения.
Если вы хотите, чтобы ваш спатифиллум радовал вас обильным цветением, попробуйте подкормку янтарной кислотой. Этот простой и доступный способ может помочь вашему растению преобразиться и стать настоящим украшением вашего дома, пишет news102.ru.