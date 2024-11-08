Льем это в горшок — и спатифиллум краше всех на свете: начнет выпускать белые цветы и днем, и ночью круглый год

"Зелёный секрет": янтарная кислота для обильного цветения спатифиллума

Спатифиллум, известный также как «женское счастье», является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей неприхотливости и способности украшать интерьер даже без цветения. Однако для того, чтобы увидеть первые цветы, необходимо позаботиться о своевременных подкормках. В этом материале мы расскажем о простой и эффективной подкормке, которая поможет вашему спатифиллуму зацвести.

Многие хозяйки предпочитают использовать для своих растений специализированные подкормки, но для спатифиллума подойдут и народные средства, которые могут быть даже более безопасными. Одним из таких средств является янтарная кислота, которая продаётся в аптеках в виде таблеток.