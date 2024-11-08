В Коми в 2024 году охотники добыли более 130 волков

В 2024 году в Республике Коми было отловлено 133 волка, что меньше по сравнению с предыдущим годом, когда количество достигало 269. В общем, численность волков в регионе уменьшилась на 17%. Об этом сообщает "БНК".

Министр природных ресурсов региона Екатерина Киселевич в рамках обсуждения государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" сообщила, что в 2024 году из республиканского бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей на выплаты охотникам. Жители получили компенсации за 175 волков.