В Коми в 2024 году охотники добыли более 130 волков
- 16:30 8 ноября
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- Инесса Богатая
В 2024 году в Республике Коми было отловлено 133 волка, что меньше по сравнению с предыдущим годом, когда количество достигало 269. В общем, численность волков в регионе уменьшилась на 17%. Об этом сообщает "БНК".
Министр природных ресурсов региона Екатерина Киселевич в рамках обсуждения государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" сообщила, что в 2024 году из республиканского бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей на выплаты охотникам. Жители получили компенсации за 175 волков.
Охотники, которые отловили волков, также получили 62 лицензии на добычу лося в сезоне 2024-2025 годов.
Общий лимит на отстрел лосей в этом сезоне составил 1042 особи. Также выделены квоты: 14 рысей, 48 соболей и 584 бурых медведя. Лимиты на добычу особо ценных охотничьих животных остались на уровне прошлого года.
Напомним, в Коми мужчину осудили за незаконную ловлю рыбы с помощью сети. Своими действия он нанес ущерб природе региона в размере 37 тысяч рублей. Житель республики выплатил всю сумму.