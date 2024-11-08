23-летний сыктывкарец перевел сто тысяч рублей мошенникам в надежде на интим

В полицию Сыктывкара обратился 23-летний шофер частной компании, он сообщил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает МВД по Коми.

Как рассказал молодой человек, он обнаружил в интернете сайт, предлагающий услуги девушек как компаньонок на вечер, и связался с ними по указанному телефону. Ответившая женщина уточнила, что стоимость услуги превышает 2 тысячи рублей, дополнительно потребуется оплата за транспорт и залог в размере 17 тысяч рублей для безопасности. Под ее инструктажем он перевел средства и стал дожидаться.