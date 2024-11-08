23-летний сыктывкарец перевел сто тысяч рублей мошенникам в надежде на интим
- 08:45 8 ноября
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- Инесса Богатая
В полицию Сыктывкара обратился 23-летний шофер частной компании, он сообщил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает МВД по Коми.
Как рассказал молодой человек, он обнаружил в интернете сайт, предлагающий услуги девушек как компаньонок на вечер, и связался с ними по указанному телефону. Ответившая женщина уточнила, что стоимость услуги превышает 2 тысячи рублей, дополнительно потребуется оплата за транспорт и залог в размере 17 тысяч рублей для безопасности. Под ее инструктажем он перевел средства и стал дожидаться.
Однако вскоре ему снова позвонили, сообщив о проблеме с оплатой, и потребовали повторить перевод, угрожая отменой встречи. Молодой человек уступил и отправил деньги.
Спустя некоторое время "дама сердца" выдвинула еще одну просьбу – пополнить ее баланс, ссылаясь на невозможность связываться из-за оплаты. В ходе беседы она убедила его взять микрозайм и сделать дополнительные переводы.
Когда общий размер перечисленных сумм достиг 100 тысяч рублей, а встреча так и не состоялась, обманутый заявил в полицию.
Следственный отдел завел дело по статье 159 часть 2 УК РФ "Мошенничество".