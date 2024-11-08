В Коми санитарный УАЗ улетел в кювет: пострадали три женщины

В Усть-Куломском районе произошло ДТП с участием санитарного УАЗ. Машина перевернулась, пострадали несколько человек. Об этом сообщает "Комиинформ" с ссылкой на Управление Госавтоинспекции по Коми.

По информации издания, авария случилась 7 ноября около 12:50. 40-летний водитель, управлявший санитарным автомобилем УАЗ, направлялся из Троицко-Печорска в Усть-Кулом. На 232-м километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал в правый кювет и опрокинулся.