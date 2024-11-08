В Коми санитарный УАЗ улетел в кювет: пострадали три женщины
- 09:50 8 ноября
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- Инесса Богатая
В Усть-Куломском районе произошло ДТП с участием санитарного УАЗ. Машина перевернулась, пострадали несколько человек. Об этом сообщает "Комиинформ" с ссылкой на Управление Госавтоинспекции по Коми.
По информации издания, авария случилась 7 ноября около 12:50. 40-летний водитель, управлявший санитарным автомобилем УАЗ, направлялся из Троицко-Печорска в Усть-Кулом. На 232-м километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал в правый кювет и опрокинулся.
Три пассажира получили травмы. У 61-летней женщины медики диагностирован ушиб коленного сустава, 54-летняя пассажирка сломала ключицу с смещением, а 49-летней пострадавшей поставили диагноз черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб коленного сустава. К счастью, ни один из пассажиров не был госпитализирован. Отметим, что ремни безопасности помогли избежать серьезных последствий.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать условия на трассе, совершая маневры только при полной гарантии безопасности для всех участников движения.