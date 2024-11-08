Даже чахлая герань безудержно зацветет: спасет 1 стакан оранжевой воды – дармовое средство

freepik.com

Эффективная органическая подкормка комнатных цветов

Герань является украшением многих домов, хозяйки по-настоящему ее любили 50 лет назад, искренне ценят и сегодня. При этом не всегда она пышно цветет, иногда болеет и чахнет. Исправить это в силах каждого. Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова рассказала о том, каким образом может помочь пеларгонии морковная вода.

Дело в том, что в моркови содержится большое количества фосфора, бора, калия, азота, кальция и витамина Е. Растение, получив такую дозу полезных веществ, преобразится буквально на глазах. Листья вновь позеленеют, бутонизация будет безудержной.