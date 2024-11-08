Даже чахлая герань безудержно зацветет: спасет 1 стакан оранжевой воды – дармовое средство
- 07:13 8 ноября
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- Служба новостей
Эффективная органическая подкормка комнатных цветов
Герань является украшением многих домов, хозяйки по-настоящему ее любили 50 лет назад, искренне ценят и сегодня. При этом не всегда она пышно цветет, иногда болеет и чахнет. Исправить это в силах каждого. Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова рассказала о том, каким образом может помочь пеларгонии морковная вода.
Дело в том, что в моркови содержится большое количества фосфора, бора, калия, азота, кальция и витамина Е. Растение, получив такую дозу полезных веществ, преобразится буквально на глазах. Листья вновь позеленеют, бутонизация будет безудержной.
Нужно нарезать одну морковь на кусочки и измельчить в блендере. Смешайте морковную кашицу с одним литром воды, а потом процедите. Получившейся жидкостью нужно поливать герань курсом — каждые две недели на протяжении трех месяцев, пишет krasnoyarskmedia.ru.