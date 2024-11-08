Беру 1 пакет и привязываю его к батарее: воздух в квартире сразу чище и дышится легче

В современном мире, где технологии и инновации становятся неотъемлемой частью нашей жизни, даже самые обычные предметы быта могут обрести новое применение. Так, эксперт в области домоводства Светлана Серебрякова предлагает необычное решение использования полиэтиленовых пакетов — надевать их на радиаторы отопления.

Зачем это нужно?