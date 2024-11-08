Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Беру 1 пакет и привязываю его к батарее: воздух в квартире сразу чище и дышится легче

Беру 1 пакет и привязываю его к батарее: воздух в квартире сразу чище и дышится легчеФото: freepik.com

В современном мире, где технологии и инновации становятся неотъемлемой частью нашей жизни, даже самые обычные предметы быта могут обрести новое применение. Так, эксперт в области домоводства Светлана Серебрякова предлагает необычное решение использования полиэтиленовых пакетов — надевать их на радиаторы отопления.

Зачем это нужно?

По мнению эксперта, такой лайфхак поможет содержать дом в чистоте и сократить время уборки. Как же работает этот метод? Всё очень просто: пакет, надетый на нижнюю часть батареи и закреплённый скотчем, станет своеобразным «пылесосом» для мусора. Достаточно продуть радиатор феном для волос или использовать пылесос с функцией обратной тяги — и весь мусор окажется в пакете.

Преимущества использования пакетов на радиаторах

  1. Чистота: этот метод позволяет быстро и эффективно очистить радиаторы от пыли, волос, шерсти домашних животных и другого мелкого мусора.

  2. Экономия времени: уборка станет быстрее и проще, так как не придётся тратить время на очистку радиаторов традиционными способами.

  3. Порядок в доме: использование пакетов поможет поддерживать чистоту и порядок в доме, а также освободить кухонные гарнитуры от завалов пакетов.

Почему стоит попробовать?

Метод, предложенный Светланой Серебряковой, уже успел завоевать популярность среди хозяек и доказал свою эффективность. Он не требует больших затрат времени и сил, но при этом позволяет добиться впечатляющих результатов, пишет krasnoyarskmedia.ru. Попробуйте и убедитесь сами!

...

  • 0

Популярное

Последние новости