"Не берите эти помои даже по большой скидке": названы бренды кофе, которые лучше обходить за версту
- 00:00 8 ноября
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- Служба новостей
freepik.com
Роскачество проверило 20 популярных марок растворимого кофе на российском рынке, оценивая состав и безопасность продукции.
Высокие оценки получили такие бренды, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта" — они соответствуют стандартам качества и не содержат посторонних добавок.
Однако в марках Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite эксперты обнаружили цикорий и злаки, что указывает на возможную фальсификацию.
Роскачество и Роспотребнадзор рекомендуют покупателям внимательно изучать состав на этикетке, выбирать проверенные бренды и избегать продукции сомнительного качества, пишет ngzt.ru.