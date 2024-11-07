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"Не берите эти помои даже по большой скидке": названы бренды кофе, которые лучше обходить за версту

"Не берите эти помои даже по большой скидке": названы бренды кофе, которые лучше обходить за верстуfreepik.com

Роскачество проверило 20 популярных марок растворимого кофе на российском рынке, оценивая состав и безопасность продукции.

Высокие оценки получили такие бренды, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта" — они соответствуют стандартам качества и не содержат посторонних добавок.

Однако в марках Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite эксперты обнаружили цикорий и злаки, что указывает на возможную фальсификацию.

Роскачество и Роспотребнадзор рекомендуют покупателям внимательно изучать состав на этикетке, выбирать проверенные бренды и избегать продукции сомнительного качества, пишет ngzt.ru.

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