Стоматология как искусство: 9 мировых картин на тему лечения зубов
Думаете, что стоматология и искусство – понятия, далекие друг от друга? На самом деле между ними гораздо больше общего, чем кажется.
Стоматология – одно из старейших направлений медицины, история которого уходит корнями в глубокую древность. Современные технологии, которые стремительно развиваются с начала 20 века, позволяют быстро и безболезненно избавиться от любых проблем с зубами. Однако первые в истории методы лечения едва ли можно назвать гуманными. Информация о них сохранилась и дошла до наших дней благодаря картинам и гравюрам тех времен. В разных странах в разные века художники изображали сюжеты на стоматологические темы.
Предлагаем заглянуть в историю стоматологии через искусство и узнать, к каким методам прибегали дантисты разных эпох.
Страны Азии
Рисованные упоминания о болезнях зубов и зубоврачебной практике сохранились в китайских и японских миниатюрах, а также в иллюстрациях арабов.
Это – страница арабской рукописной книги конца 18 века, которая показывает процесс удаления зуба больному. Вокруг миниатюры размещена цитата из Корана, в которой врачу объясняется, как нужно относиться к пациенту.
Из японских гравюр можно узнать не только о том, как лечили зубы раньше, но и о способах гигиены. На этой иллюстрации, датируемой приблизительно 1830 годом, показана женщина, которая, стоя на коленях, чистит зубы расплющенным концом деревянной палочки. Перед ней стоит раскрытая коробочка, предположительно, с зубным порошком.
А на этой гравюре 1880 года изображена сцена, как стоматолог удаляет пациентке передний зуб. А возле них, внизу картины, можно увидеть заготовленные деревянные протезы.
Страны Европы
Так как наука развивалась медленно, на протяжении многих веков лечение больного зуба зачастую сводилось к удалению. Поэтому на полотнах, посвященных стоматологической практике, чаще всего можно увидеть именно такой сюжет. Ниже представлены лишь некоторые из подобных картин.
Это – немецкая акварельная иллюстрация из средневекового трактата по медицине. Практикующий врач удаляет зуб пациенту. Ему ассистирует сестра, которая держит больного за руку, пытаясь хоть немного успокоить его.
А это – картина голландского художника Теодора Ромбоутса, под названием “Зубодер” 1620-1625 годов. На лице пациента застыл ужас. А толпа вокруг наблюдает за его страданиями: одни – с жалостью и сочувствием, другие – с любопытством и удивлением. И лишь зубной врач чувствует себя спокойно и уверенно.
Картина другого голландского художника, Яна Стеена, под названием "Зубной лекарь ", 1651 год. Сюжет все тот же, и на нем также присутствуют зрители, с интересом наблюдающие за происходящим.
Полотно итальянского живописца Пьетро Лонги, датируемое 1750 годом, также под названием “Зубодер”. Только на ней уже изображен не процесс, а результат. Дантист демонстрирует толпе удаленный зуб. А чуть ниже него можно увидеть сидящего рыдающего пациента с платком во рту.
Россия
Отечественные художники тоже писали картины и делали зарисовки на стоматологическую тему.
Это – карикатура 19 века, подписью к которой служит шуточный диалог пациента и зубного врача. Больной просит помиловать его, однако дантист настаивает на удалении зуба и собирается довести дело до конца. Несмотря на шуточность изображения происходящее вполне отражает реальность и страдания пациентов того времени.
Полотно 1891 года кисти художника Василия Мешкова под названием “Зубоврачевание”.
Недаром в роли дантиста на ней выступает именно деревенская знахарка. Ведь в России знахарям-самоучкам народ на протяжении долгого времени доверял больше, чем первым зубным врачам.
Можно ли считать стоматологию искусством?
Современные технологии позволяют творить стоматологам чудеса, и превращают их в настоящих творцов, подобных тем, кто пишет картины и лепит скульптуры. Эта профессия требует не только глубоких знаний в области медицины, но и творческого подхода и развитого эстетического вкуса.
Каждый день стоматологи работают не только над здоровьем зубов и возвращении им основной функции. Они также восстанавливают форму, размер, улучшают цвет и общий вид. Сегодня для многих людей здоровые зубы – это не только про комфорт и отсутствие боли, но и про уверенность в себе и привлекательный внешний вид.
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