Стоматология как искусство: 9 мировых картин на тему лечения зубов

Думаете, что стоматология и искусство – понятия, далекие друг от друга? На самом деле между ними гораздо больше общего, чем кажется.
Стоматология – одно из старейших направлений медицины, история которого уходит корнями в глубокую древность. Современные технологии, которые стремительно развиваются с начала 20 века, позволяют быстро и безболезненно избавиться от любых проблем с зубами. Однако первые в истории методы лечения едва ли можно назвать гуманными. Информация о них сохранилась и дошла до наших дней благодаря картинам и гравюрам тех времен. В разных странах в разные века художники изображали сюжеты на стоматологические темы.

Предлагаем заглянуть в историю стоматологии через искусство и узнать, к каким методам прибегали дантисты разных эпох.

Страны Азии

Рисованные упоминания о болезнях зубов и зубоврачебной практике сохранились в китайских и японских миниатюрах, а также в иллюстрациях арабов.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
Это – страница арабской рукописной книги конца 18 века, которая показывает процесс удаления зуба больному. Вокруг миниатюры размещена цитата из Корана, в которой врачу объясняется, как нужно относиться к пациенту.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
Из японских гравюр можно узнать не только о том, как лечили зубы раньше, но и о способах гигиены. На этой иллюстрации, датируемой приблизительно 1830 годом, показана женщина, которая, стоя на коленях, чистит зубы расплющенным концом деревянной палочки. Перед ней стоит раскрытая коробочка, предположительно, с зубным порошком.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
А на этой гравюре 1880 года изображена сцена, как стоматолог удаляет пациентке передний зуб. А возле них, внизу картины, можно увидеть заготовленные деревянные протезы.

Страны Европы

Так как наука развивалась медленно, на протяжении многих веков лечение больного зуба зачастую сводилось к удалению. Поэтому на полотнах, посвященных стоматологической практике, чаще всего можно увидеть именно такой сюжет. Ниже представлены лишь некоторые из подобных картин.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
Это – немецкая акварельная иллюстрация из средневекового трактата по медицине. Практикующий врач удаляет зуб пациенту. Ему ассистирует сестра, которая держит больного за руку, пытаясь хоть немного успокоить его.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
А это – картина голландского художника Теодора Ромбоутса, под названием “Зубодер” 1620-1625 годов. На лице пациента застыл ужас. А толпа вокруг наблюдает за его страданиями: одни – с жалостью и сочувствием, другие – с любопытством и удивлением. И лишь зубной врач чувствует себя спокойно и уверенно.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
Картина другого голландского художника, Яна Стеена, под названием "Зубной лекарь ", 1651 год. Сюжет все тот же, и на нем также присутствуют зрители, с интересом наблюдающие за происходящим.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
Полотно итальянского живописца Пьетро Лонги, датируемое 1750 годом, также под названием “Зубодер”. Только на ней уже изображен не процесс, а результат. Дантист демонстрирует толпе удаленный зуб. А чуть ниже него можно увидеть сидящего рыдающего пациента с платком во рту.

Россия

Отечественные художники тоже писали картины и делали зарисовки на стоматологическую тему.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
Это – карикатура 19 века, подписью к которой служит шуточный диалог пациента и зубного врача. Больной просит помиловать его, однако дантист настаивает на удалении зуба и собирается довести дело до конца. Несмотря на шуточность изображения происходящее вполне отражает реальность и страдания пациентов того времени.
Дента Люкс, стоматология, лечение зубов, искусство
Полотно 1891 года кисти художника Василия Мешкова под названием “Зубоврачевание”.

Недаром в роли дантиста на ней выступает именно деревенская знахарка. Ведь в России знахарям-самоучкам народ на протяжении долгого времени доверял больше, чем первым зубным врачам.

Можно ли считать стоматологию искусством?

Современные технологии позволяют творить стоматологам чудеса, и превращают их в настоящих творцов, подобных тем, кто пишет картины и лепит скульптуры. Эта профессия требует не только глубоких знаний в области медицины, но и творческого подхода и развитого эстетического вкуса.

Каждый день стоматологи работают не только над здоровьем зубов и возвращении им основной функции. Они также восстанавливают форму, размер, улучшают цвет и общий вид. Сегодня для многих людей здоровые зубы – это не только про комфорт и отсутствие боли, но и про уверенность в себе и привлекательный внешний вид.

В стоматологии "Дента Люкс” позаботятся о красоте и здоровье зубов и сделают вашу улыбку настоящим произведением искусства, которая будет радовать вас и окружающих. Опытные врачи, новое оборудование и одни из самых демократичных цен в городе – вот что делает клинику вашим надежным выбором.

"Дента Люкс” предлагает все виды стоматологических услуг:
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