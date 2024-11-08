В Сыктывкаре полицейские задержали "автомобильного мстителя"

В Сыктывкаре полиция нашла нарушителя, который портил автомобили. Мужчина проколол шины пяти машине после ссоры с товарищем. Об этом сообщает МВД по Коми.

В отделение полиции Сыктывкара поступило сообщение от 36-летнего жителя, утверждавшего, что у его автомобиля пробито колесо. Заявитель заметил повреждение, выезжая на работу утром.