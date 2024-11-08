В Сыктывкаре полицейские задержали "автомобильного мстителя"
- 14:30 8 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре полиция нашла нарушителя, который портил автомобили. Мужчина проколол шины пяти машине после ссоры с товарищем. Об этом сообщает МВД по Коми.
В отделение полиции Сыктывкара поступило сообщение от 36-летнего жителя, утверждавшего, что у его автомобиля пробито колесо. Заявитель заметил повреждение, выезжая на работу утром.
Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что аналогичные повреждения были нанесены еще четырем автомобилям горожан. В результате ущерб составил 38 тысяч рублей.
Скоро после этого сотрудники полиции смогли установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый житель столицы Коми. Задержанного доставили в полицейское управление для проведения дальнейшего расследования. Было установлено, что накануне вечером он выпивал с другом, и у них возник словесный конфликт. В итоге, мужчина взял из кармана складной нож и порезал шины у нескольких машин. После этого он отправился домой.
Следственным управлением в отношении сыктывкарца возбуждено уголовное дело на основании ч.2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества по хулиганским соображениям). Максимальная санкция по статье предполагает до пяти лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.