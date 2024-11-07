Выяснилось, какие трудовые ограничения для мигрантов введут в Коми
- 01:00 8 ноября
- 12+
- Инесса Богатая
7 ноября министр национальной политики Коми Роман Носков сообщил о тенденции к сокращению числа иностранцев в регионе при рассмотрении госпрограммы по национальной политике. Об этом сообщает "БНК".
По данным издания, по сравнению с прошлым годом количество мигрантов, зарегистрированных в регионе, сократилось на 8%, и к началу ноября их осталось около 4, 25 тысячи. В основном это граждане из стран Средней Азии, таких как Узбекистан и Кыргызстан. Главными работодателями для них остаются крупные компании в добывающем секторе, а главными населенными пунктами – Сыктывкар, Усинск, Ухта и Воркута.
В прошлом году Коми входила в тройку лидеров по положительным параметрам в сфере межнациональных отношений среди регионов Северо-Западного федерального округа, отметил министр. Роман Носков подчеркнул, что более 93% населения в течение последних пяти лет позитивно оценивает межнациональные отношения. В 2024 году ожидается, что доля тех, кто не испытывает негатива к иностранцам, составит 87,4%, тогда как в 2023 она была на уровне 90%.
"На мнение жителей влияют события как в других регионах России, так и за её пределами. В этом году произошёл ряд значимых событий, которые отразились на наших гражданах, — пояснил Носков. Он упомянул события в Дагестане, теракт в "Крокус Сити Холле" и усиление антимигрантских настроений в медиапространстве".
Министерство в своей работе использует центры социально-культурной адаптации в Сыктывкаре, Печоре и Воркуте. Эти центры помогают мигрантам адаптироваться к местной культуре и изучать традиции народов региона. Также проводятся мероприятия для национальных диаспор и общественных объединений, уделяется внимание выявлению тех, кто придерживается экстремистских идей среди приезжих. Разработаны памятки и брошюры о миграционном законодательстве совместно с управлением по миграционным вопросам.
Депутат Сергей Артеев задал вопрос о возможных ограничениях для трудовых мигрантов:
"В разных отраслях мигранты необходимы. Однако некоторые регионы России вводят ограничения на их трудоустройство", — пояснил он.
Также с 2025 года планируется запретить иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок. Заместитель председателя правительства Коми Екатерина Грибкова добавила, что месяц назад прошло заседание межведомственной комиссии, где было принято решение об этом ограничении. Однако для его окончательного утверждения требуется указ главы республики, проект которого уже готов. Ожидается, что запрет коснется около 40 человек и не повлияет существенно на рынок труда. Сергей Артеев предложил перед принятием решения проконсультироваться с крупным бизнесом, особенно в дорожной и строительной отраслях, где труд мигрантов часто используется.