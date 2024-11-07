Выяснилось, какие трудовые ограничения для мигрантов введут в Коми

7 ноября министр национальной политики Коми Роман Носков сообщил о тенденции к сокращению числа иностранцев в регионе при рассмотрении госпрограммы по национальной политике. Об этом сообщает "БНК".

По данным издания, по сравнению с прошлым годом количество мигрантов, зарегистрированных в регионе, сократилось на 8%, и к началу ноября их осталось около 4, 25 тысячи. В основном это граждане из стран Средней Азии, таких как Узбекистан и Кыргызстан. Главными работодателями для них остаются крупные компании в добывающем секторе, а главными населенными пунктами – Сыктывкар, Усинск, Ухта и Воркута.

В прошлом году Коми входила в тройку лидеров по положительным параметрам в сфере межнациональных отношений среди регионов Северо-Западного федерального округа, отметил министр. Роман Носков подчеркнул, что более 93% населения в течение последних пяти лет позитивно оценивает межнациональные отношения. В 2024 году ожидается, что доля тех, кто не испытывает негатива к иностранцам, составит 87,4%, тогда как в 2023 она была на уровне 90%.

"На мнение жителей влияют события как в других регионах России, так и за её пределами. В этом году произошёл ряд значимых событий, которые отразились на наших гражданах, — пояснил Носков. Он упомянул события в Дагестане, теракт в "Крокус Сити Холле" и усиление антимигрантских настроений в медиапространстве".

Министерство в своей работе использует центры социально-культурной адаптации в Сыктывкаре, Печоре и Воркуте. Эти центры помогают мигрантам адаптироваться к местной культуре и изучать традиции народов региона. Также проводятся мероприятия для национальных диаспор и общественных объединений, уделяется внимание выявлению тех, кто придерживается экстремистских идей среди приезжих. Разработаны памятки и брошюры о миграционном законодательстве совместно с управлением по миграционным вопросам.

Депутат Сергей Артеев задал вопрос о возможных ограничениях для трудовых мигрантов: