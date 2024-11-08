В самолет не пустят даже с билетом: авиакомпании придумали хитроумную ловушку для пассажиров
- 00:00 9 ноября
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- Служба новостей
Всех россиян, планирующих перелет в другой город, информируют о правилах перевозки ручной клади. Оказывается, если ваша ручная кладь превышает допустимые нормы авиакомпании, но вы готовы сдать ее в багаж и оплатить эту услугу, компания не может запретить вам полет. Это закреплено в законодательстве.
Правила перевозки устанавливаются индивидуально каждой авиакомпанией. Обычно разрешенный размер ручной клади не превышает 55x40x25 см, с максимальным весом до 10 кг. В случае превышения этих норм сотрудники на регистрации или у выхода на посадку могут потребовать сдать вещи в багаж за дополнительную плату. Однако это должно сопровождаться предварительным взвешиванием и замером.
Важно знать, что если пассажир соглашается оплатить такую перевозку, отказ в посадке на рейс будет незаконным. Даже если размер или вес багажа изменился в процессе ожидания рейса, компания обязана предложить сдать его в багаж за доплату, а не аннулировать ваш рейс.
К сожалению, в реальности бывают случаи, когда сотрудники пытаются снять пассажиров с рейса из-за размеров ручной клади. В таких ситуациях настоятельно рекомендуется записывать происходящее на видео, чтобы защитить свои права. Эта запись может стать важным доказательством в суде.
Если вас сняли с рейса из-за габаритов ручной клади, вы имеете право подать досудебную претензию авиакомпании. В такой претензии можно требовать компенсацию за билеты, моральный ущерб, штраф за отказ в возврате денег и неустойку за задержку возврата средств. Авиакомпания обязана ответить на такую претензию в течение 30 дней. При игнорировании или отказе рекомендуется обратиться в суд, где обычно решения принимаются в пользу пассажира, если авиакомпания не предоставила доказательства превышения норм и не дала возможность оплатить багаж.
Таким образом, если ваша ручная кладь превышает установленные нормы, но вы готовы за нее заплатить, авиакомпания не имеет права отказывать вам в перевозке. Если же такая ситуация произошла, возможно требовать компенсацию через суд.
Рекомендации пассажирам при отказе авиакомпании принять оплату за провоз ручной клади в качестве багажа:
- Объясните сотрудникам авиакомпании, что вы готовы оплатить перевозку багажа, даже при отсутствии возможности это сделать на месте. Потребуйте, чтобы они измерили и взвесили вашу ручную кладь.
- Если доступ к рейсу все же закрыт, требуйте письменный отказ с объяснением причины.
- Фиксируйте происходящее на видео для доказательства в суде.
- Сохраните все документы, связанные с полетом, для подтверждения ущерба.
- Направьте досудебную претензию в авиакомпанию с требованием компенсации за билеты, морального ущерба и других финансовых санкций.
- Если претензия будет проигнорирована, обращайтесь в суд. Вероятность успешного исхода велика при наличии доказательств незаконного отказа.
Ключевое - настойте на своем праве оплатить перевозку ручной клади. Даже при отсутствии возможности совершить оплату на месте, сотрудники обязаны найти решение, а не отказывать в перелете.