В Заполярье "скорая" подобрала на улице маленького ребенка
- 16:30 24 октября
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- Инесса Богатая
В Воркуте полиция занимается проверкой инцидента, связанного с обнаружением маленького ребёнка на улице в санках. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, утром 24 октября сотрудники скорой медицинской помощи забрали несовершеннолетнего с улицы и доставили в больницу.
Согласно информации группы ВК "Хэлоу, Воркута", в 7:00 очевидцы сняли на телефон, как на улице у дома по ул. Энтузиастов, 20 стоит коляска (санки) с ребенком, а рядом на земле находится мужчина без сознания.
Через полчаса прохожий привел мужчину в чувство, тот встал и неуверенной походкой пошел в сторону бывшей 14 школы. Ребенок в коляске остался на прежнем месте. После этого очевидцы вызвали "скорую" помощь, позвонив по номеру 112. Медики забрали ребенка в 7:50.
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