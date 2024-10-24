В Заполярье "скорая" подобрала на улице маленького ребенка

В Воркуте полиция занимается проверкой инцидента, связанного с обнаружением маленького ребёнка на улице в санках. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации издания, утром 24 октября сотрудники скорой медицинской помощи забрали несовершеннолетнего с улицы и доставили в больницу.