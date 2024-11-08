"Закупитесь впрок, пока не стало слишком поздно": эксперты предупредили о серьезном подорожании популярного товара

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Уже к концу текущего года цена на пакетированный чёрный чай может вырасти на 7–10%. Такая перспектива может огорчить многих любителей этого напитка, ведь чай занимает особое место в рационе россиян. Зависимость от импорта

Основная причина возможного подорожания — зависимость России от импорта чая. Только около 20% необходимого сырья выращивается на территории страны, остальное приходится закупать за границей. Это делает российских потребителей уязвимыми перед колебаниями цен на мировом рынке.

Неблагоприятные факторы

Нестабильная геополитическая обстановка, проблемы с логистикой и неблагоприятные погодные условия уже привели к росту цен на импортный чай. Например, цены на чай из Индии могут вырасти на 20% из-за засухи. Это только усугубит ситуацию на рынке.

Кто пострадает больше всего?

Больше всего подорожает чёрный чай в пакетиках. Элитные сорта зелёного чая, пуэр и улун будут дорожать медленнее, максимум на 5%. Это связано с тем, что спрос на элитные сорта обычно выше, и производители могут позволить себе более гибкую ценовую политику.

Масштабы проблемы

Россия входит в пятёрку стран-лидеров по потреблению чая. Более 98% населения предпочитает этот напиток. Более 85% россиян пьют чёрный чай, 10% — зелёный, и около 1% — травяные сборы. Это говорит о том, что подорожание чая может затронуть широкие слои населения.