В Сыктывкаре суд обязал мэрию предоставить участнику спецоперации новое жилье
- 19:00 8 ноября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарская мэра должна предоставить участнику СВО новое жилье. Молодой житель столицы Коми потерявший ногу в ходе военных действий, вынужден жить в аварийном доме. Об этом сообщает "БНК".
По информации издания, прокуратура провела проверку после обращения участника СВО с жалобой на нарушения его жилищных прав. Было выявлено, что мужчина, оставшийся инвалидом, проживает в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащем сносу. Срок, отведенный на расселение жильцов, закончился еще в 2022 году, и квартира заявителя по договору социального найма больше не пригодна для проживания.
Несмотря на реальную угрозу разрушения здания из-за деформированных несущих конструкций, а также срок переселения жильцов и потребность участника СВО в новом жилье, администрация Сыктывкара не выполнила свои обязательства по предоставлению другого жилого помещения.
Прокуратура подала иск в суд, требуя от мэрии обеспечить жильем заявителя. Суд удовлетворил иск, обязав администрацию предоставить участнику СВО равнозначное жилое помещение на условиях социального найма площадью не менее 53,8 квадратных метров.
После вступления в силу решения суда прокуратура будет следить за его исполнением.