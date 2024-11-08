В Сыктывкаре суд обязал мэрию предоставить участнику спецоперации новое жилье

Сыктывкарская мэра должна предоставить участнику СВО новое жилье. Молодой житель столицы Коми потерявший ногу в ходе военных действий, вынужден жить в аварийном доме. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, прокуратура провела проверку после обращения участника СВО с жалобой на нарушения его жилищных прав. Было выявлено, что мужчина, оставшийся инвалидом, проживает в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащем сносу. Срок, отведенный на расселение жильцов, закончился еще в 2022 году, и квартира заявителя по договору социального найма больше не пригодна для проживания.