"Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать

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Эксперты Роскачества вывели на свет бренды сосисок, получившие худшие оценки в недавних исследованиях. Проверке подвергся широкий ассортимент этого продукта, и некоторые бренды оказались на последних позициях из-за множества нарушений, сообщает Primpress. Специалисты подчеркивают, что сосиски пользуются высокой популярностью у россиян, поэтому контроль за их качеством крайне важен. Невзирая на введённый мораторий на проверки бизнеса, Роскачество продолжает такие исследования.

Составлен своеобразный антирейтинг двух наиболее распространённых видов сосисок. Вначале были проанализированы сливочные сосиски, которые лидируют по продажам в магазинах.

На последнее место среди всех протестированных образцов попали сосиски "Атрус". В организации отметили, что первое, что бросается в глаза, — нехарактерный серо-розовый цвет продукта. Также товар получил низкие оценки за запах и вкус.

К главным недостаткам данного образца отнесли присутствие сульфитредуцирующих клостридий, что указывает на плохие условия хранения на производстве. Позитивными моментами признают отсутствие антибиотиков и тяжёлых металлов в составе.