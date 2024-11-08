Житель Коми выслушал приговор за незаконное изготовление патронов

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35-летний житель удорской деревни Мелетьево выслушал приговор за незаконное изготовление патронов. О подробностях инцидента сообщили в прокуратуре Коми. В суде было установлено, что в сентябре 2024 года, после того как житель Мелетьево устроил пьяный дебош, сотрудники полиции провели осмотр его дома и двора. Во время обыска они нашли и изъяли две нелегально хранимые единицы гладкоствольного охотничьего оружия и патроны к ним.

Как выяснилось, патроны были сделаны кустарным способом из промышленных компонентов: гильз, пороха и войлочных пыжей. Мужчина никогда не получал разрешения на обладание и ношение огнестрельного оружия, поэтому не имел права ни иметь оружие, ни изготавливать патроны. Во время расследования обвиняемый пояснил, что сделал патроны осенью 2023 года из компонентов, оставленных ему в наследство от отца.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, в течение которого он должен доказать исправление своим поведением. Кроме того, ему назначен штраф в размере ста тысяч рублей.