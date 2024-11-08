Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю только так — очень полезная вещь для решения многих проблем

Фото: freepik.com

"Мусорный" креатив: как использовать картонные втулки от туалетной бумаги Кажется, что может быть бесполезнее, чем картонные втулки от туалетной бумаги? Однако, как показывает практика, у них масса полезных свойств. Авторы Дзен-канала "Дачный СтройРемонт" предлагают несколько интересных идей, как можно использовать этот предмет в быту. Втулка может стать отличным инструментом для чистки оконных рам. Просто положите её наполовину в воду, размочите картон и придайте ему нужную форму. С помощью такого «инструмента» легко убрать грязь из самых труднодоступных мест.

Если склеить несколько втулок, сделать дно из картона, получится удобное хранилище для всего необходимого. В таком органайзере можно хранить мелкие предметы, канцелярские принадлежности, косметику и многое другое.

Втулки можно использовать в качестве стаканчиков при посеве разных растений. Когда саженцы подрастут, их будет легко извлечь из втулок и посадить в открытый грунт. Это позволит сэкономить на покупке специальных стаканчиков для рассады.

Сомните дно втулок, придав им форму разных фигур. Теперь их можно использовать как штампы для рисования. Получатся оригинальные и яркие изображения, которые украсят дом или станут подарком для друзей и близких.

Если разрезать втулку пополам, получится удобный контейнер для хранения мелких предметов. В него можно сложить пуговицы, бусины, нитки, ленты и многое другое. Такой контейнер не займёт много места и будет всегда под рукой.

Если отрезать от втулки дно и придать ей нужную форму, получится оригинальная подставка для телефона, книги или другого предмета. Такая подставка будет выглядеть стильно и необычно.

Из втулок можно сделать оригинальные украшения для дома или сада. Например, из них можно сделать гирлянду, нанизав их на нитку или ленту. Также из них можно сделать фигурки животных, птиц или других объектов.

Втулки можно использовать в качестве утеплителя для растений. Для этого нужно отрезать от них дно и положить их вокруг растений. Это поможет сохранить тепло и влагу, а также защитит растения от ветра и холода.

Из втулок можно сделать различные поделки. Например, из них можно сделать цветы, бабочек, животных и других объектов. Такие поделки будут интересны детям и взрослым.