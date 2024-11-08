55-летняя жительница Коми добровольно сдала росгвардейцам ствол

Фото: Росгвардии Коми

Жительница Воркуты передала в Росгвардию ствол оружия, принадлежавший покойному отцу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. За добровольную передачу ключевой части огнестрельного оружия женщина получит денежное вознаграждение, предусмотренное действующим законодательством, в размере трех тысяч рублей.

В конце октября 55-летняя воркутинка пришла в отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми, чтобы заявить о добровольной сдаче основной части огнестрельного оружия.

Она рассказала, что в процессе разборки вещей умершего отца, которые находились на антресолях, обнаружила ствол оружия без номеров и охотничий нож. Гражданка объяснила, что после смерти отца вещи на антресолях оставались неисследованными родственниками. Оружие пролежало в шкафу около пятидесяти лет.