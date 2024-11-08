55-летняя жительница Коми добровольно сдала росгвардейцам ствол
- 06:30 8 ноября
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- Инесса Богатая
Жительница Воркуты передала в Росгвардию ствол оружия, принадлежавший покойному отцу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За добровольную передачу ключевой части огнестрельного оружия женщина получит денежное вознаграждение, предусмотренное действующим законодательством, в размере трех тысяч рублей.
В конце октября 55-летняя воркутинка пришла в отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми, чтобы заявить о добровольной сдаче основной части огнестрельного оружия.
Она рассказала, что в процессе разборки вещей умершего отца, которые находились на антресолях, обнаружила ствол оружия без номеров и охотничий нож. Гражданка объяснила, что после смерти отца вещи на антресолях оставались неисследованными родственниками. Оружие пролежало в шкафу около пятидесяти лет.
Напомним, ранее житель Коми добровольно передал Росгвардии найденное им гражданское гладкоствольное огнестрельное оружие. Он сообщил сотрудникам ведомства, что находился в поселке Ёльбаза Сысольского района, разбирая имущество в доме, доставшемся ему по наследству от матери. В подвале он обнаружил грубо обернутое тканью оружие. Осознав ответственность за незаконное хранение оружия, мужчина решил отнести его в Росгвардию.