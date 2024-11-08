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Этот салат из свёклы — просто объеденье: готовим его огромными тазиками, угощаемся всю зиму без остановки

Этот салат из свёклы — просто объеденье: готовим его огромными тазиками, угощаемся всю зиму без остановкиФото: freepik.com

Свекольный салат: вкусное и полезное блюдо

Свекольный салат — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать отличным дополнением к вашему рациону. Свекла — это низкокалорийный овощ, который содержит множество витаминов и минералов, полезных для здоровья. В этой статье мы расскажем, как приготовить свекольный салат, который можно использовать как готовое блюдо или как заготовку для новогодних салатов.

Свекольный салат может быть особенно полезен для людей с проблемами желудка. Свекла содержит вещества, которые могут помочь улучшить работу желудочно-кишечного тракта и снизить риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, свекольный салат можно есть помногу, не опасаясь набрать лишний вес, так как этот овощ низкокалорийный.

Для приготовления свекольного салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2,5 кг свеклы;

  • 2 чайные ложки лимонной кислоты;

  • 150 мл растительного масла;

  • 2 чайные ложки соли;

  • 6 столовых ложек сахара.

Чтобы приготовить свекольный салат, следуйте этим простым шагам:

  1. Отварите свеклу до готовности. Для этого положите свеклу в кастрюлю с водой и варите до мягкости. Затем остудите и очистите свеклу.

  2. Натрите свеклу на терке. Для этого используйте крупную терку или специальный нож для овощей.

  3. Отправьте свеклу в глубокую кастрюлю, добавьте растительное масло.

  4. Добавьте в кастрюлю соль, сахар, лимонную кислоту. Все тщательно перемешайте.

  5. Поставьте кастрюлю на огонь и закипятите.

  6. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте свеклу на низком нагреве в течение 15 минут.

Готовую свеклу можно есть сразу, когда она остынет, или отправить в стерилизованные банки под крышки в качестве заготовки на зиму, пишет news102.ru.

Свекольный салат — это простое, но вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Попробуйте приготовить свекольный салат по этому рецепту и убедитесь в его вкусе и пользе для здоровья!

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