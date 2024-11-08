Этот салат из свёклы — просто объеденье: готовим его огромными тазиками, угощаемся всю зиму без остановки
- 17:03 8 ноября
- 6+
- Екатерина Незлоба
Свекольный салат: вкусное и полезное блюдо
Свекольный салат — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать отличным дополнением к вашему рациону. Свекла — это низкокалорийный овощ, который содержит множество витаминов и минералов, полезных для здоровья. В этой статье мы расскажем, как приготовить свекольный салат, который можно использовать как готовое блюдо или как заготовку для новогодних салатов.
Свекольный салат может быть особенно полезен для людей с проблемами желудка. Свекла содержит вещества, которые могут помочь улучшить работу желудочно-кишечного тракта и снизить риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, свекольный салат можно есть помногу, не опасаясь набрать лишний вес, так как этот овощ низкокалорийный.
Для приготовления свекольного салата вам понадобятся следующие ингредиенты:
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2,5 кг свеклы;
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2 чайные ложки лимонной кислоты;
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150 мл растительного масла;
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2 чайные ложки соли;
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6 столовых ложек сахара.
Чтобы приготовить свекольный салат, следуйте этим простым шагам:
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Отварите свеклу до готовности. Для этого положите свеклу в кастрюлю с водой и варите до мягкости. Затем остудите и очистите свеклу.
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Натрите свеклу на терке. Для этого используйте крупную терку или специальный нож для овощей.
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Отправьте свеклу в глубокую кастрюлю, добавьте растительное масло.
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Добавьте в кастрюлю соль, сахар, лимонную кислоту. Все тщательно перемешайте.
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Поставьте кастрюлю на огонь и закипятите.
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Накройте кастрюлю крышкой и готовьте свеклу на низком нагреве в течение 15 минут.
Готовую свеклу можно есть сразу, когда она остынет, или отправить в стерилизованные банки под крышки в качестве заготовки на зиму, пишет news102.ru.
Свекольный салат — это простое, но вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Попробуйте приготовить свекольный салат по этому рецепту и убедитесь в его вкусе и пользе для здоровья!