Только неработающим россиянам: пенсионерам и инвалидам дадут крупную разовую выплату уже в ноябре
- 10:05 8 ноября
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- Екатерина Незлоба
В России стартует новая программа компенсаций за приобретение газового оборудования в рамках газификации жилья. Получить выплату смогут пенсионеры и инвалиды, не имеющие официального трудоустройства. Новости о программе активно обсуждаются в СМИ и социальных сетях.
Программа компенсации за приобретение газового оборудования действует во многих регионах России. В Ленинградской области выплата предусмотрена только для неработающих граждан, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности.
Чтобы получить компенсацию, необходимо приобрести газовое оборудование и подать заявление на выплату. Размер компенсации зависит от стоимости оборудования и может достигать 30 тысяч рублей.
Подать заявление на выплату могут как сами получатели пенсии, так и их законные представители. Решение о выплате принимается в течение месяца после подачи заявления.
Тем, кому выплата уже одобрена, средства начнут перечислять с понедельника, 11 ноября. Остальные получатели смогут рассчитывать на выплату в течение месяца.
Программа направлена на поддержку граждан, участвующих в программе газификации жилья. Она поможет компенсировать расходы на приобретение газового оборудования и сделает жизнь более комфортной.
Решение о выплате принимается в течение месяца после подачи заявления. О решении можно узнать в отделении Пенсионного фонда России или на портале "Госуслуги".
Программа компенсации за приобретение газового оборудования — это ещё один шаг к улучшению жизни пенсионеров и инвалидов. Она поможет сделать жильё более комфортным и безопасным, а также снизит расходы на коммунальные услуги.
Однако стоит помнить, что программа имеет свои ограничения и условия, которые необходимо соблюдать, чтобы получить компенсацию. Перед тем как подавать заявление, рекомендуется ознакомиться с требованиями и порядком получения выплаты, сообщает PRIMPRESS.