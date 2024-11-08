Только неработающим россиянам: пенсионерам и инвалидам дадут крупную разовую выплату уже в ноябре

В России стартует новая программа компенсаций за приобретение газового оборудования в рамках газификации жилья. Получить выплату смогут пенсионеры и инвалиды, не имеющие официального трудоустройства. Новости о программе активно обсуждаются в СМИ и социальных сетях.

Программа компенсации за приобретение газового оборудования действует во многих регионах России. В Ленинградской области выплата предусмотрена только для неработающих граждан, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности.