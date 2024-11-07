Сыктывкарка не смогла доказать в суде, что ехала пристегнутой в автомобиле

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Жительница Сыктывкара пыталась оспорить штраф за нарушение правил дорожного движения, однако судья поверил показаниям инспектора ГИБДД. Об этом сообщает "БНК". Согласно постановлению инспектора дорожной полиции, жительница столицы Коми признана виновной по статье 12.6 КоАП и обязана выплатить штраф в размере 1000 рублей. В постановлении указано, что во время управления автомобилем она не воспользовалась ремнем безопасности.

Не согласившись с решением, женщина обратилась в суд с просьбой отменить постановление и закрыть дело. Она утверждала, что при нарушении была пристегнута и видеофиксация её правоту не подтверждает, так как запись не представлена.

Тем не менее, факты о нарушении и виновность в невыполнении пункта 2.1.2 ПДД были подтверждены неопровержимыми доказательствами, такими как протокол об административном правонарушении, видеоматериалы и показания сотрудника госавтоинспекции Сыктывкара, который визуально зафиксировал нарушение и был допрошен в суде. Так говорится в отчете пресс-службы судов Коми.