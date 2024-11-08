С начала 2024 года жители Коми перевели мошенникам более 900 миллионов рублей

С начала года жители Коми потеряли 900 миллионов рублей из-за мошенников. Однако число киберпреступлений снизилось. О такой статистике сообщает прокуратуре региона.

По информации пресс-службы ведомства, за первые девять месяцев 2024 года в республике зарегистрировано 2053 преступления в области информационно-телекоммуникационных технологий по статье 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества или незаконное получение прав на него через обман или злоупотребление доверием).