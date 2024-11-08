С начала 2024 года жители Коми перевели мошенникам более 900 миллионов рублей
- 12:45 8 ноября
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- Инесса Богатая
С начала года жители Коми потеряли 900 миллионов рублей из-за мошенников. Однако число киберпреступлений снизилось. О такой статистике сообщает прокуратуре региона.
По информации пресс-службы ведомства, за первые девять месяцев 2024 года в республике зарегистрировано 2053 преступления в области информационно-телекоммуникационных технологий по статье 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества или незаконное получение прав на него через обман или злоупотребление доверием).
Хотя количество таких преступлений уменьшилось более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ – 2304), их доля остается значительной, превышая 20% от всех преступлений в Республике Коми. Общий ущерб составил более 900 миллионов рублей.
Удаленное мошенничество остается наиболее распространенным видом преступлений в данной сфере.
Так, заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение по делу жителя Пушкино Московской области, обвиняемого по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). В ходе следствия установлено, что в октябре 2023 года молодой человек разместил в интернете объявление о продаже ноутбука Apple. Житель Сыктывкара, увидев его, связался с продавцом и договорился о полной оплате заранее. После получения 24 тысяч рублей, житель Пушкино пропал из виду покупателя и использовал деньги по своему усмотрению, а ноутбук продал в сервисный центр.
Обвиняемый признал вину, а его отец возместил потерпевшему ущерб. Дело передано для рассмотрения в Пушкинский городской суд Московской области.