Сыктывкарец выломал дверь закрытого магазина и украл несколько бутылок коньяка
- 10:45 8 ноября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарец выломал дверь закрытого магазина "Магнит". Мужчина захотел приобрести алкогольные напитки, когда у него кончились запасы. Об этом сообщает МВД по Коми.
По информации пресс-службы ведомства, в ночное время в полицию столицы Коми поступило сообщение от работников супермаркета о том, что неизвестный повредил входную дверь, чтобы получить алкоголь.
Сотрудники правоохранительных органов изучили видеозаписи с камер наблюдения, после чего установили, что кража с взломом была совершена мужчиной. В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить личность подозреваемого. В течение дежурных суток злоумышленник был задержан по месту проживания и доставлен в отделение полиции.
Им оказался 31-летний мужчина, не имеющий судимостей, проживающий в столице региона. Сыктывкарец рассказал, что вечером пил спиртные напитки с другом, а когда алкоголь закончился, решил пойти за добавкой. Увидев закрытый магазин, он разозлился, пнул дверь и силой сломал механизм, что дало ему возможность войти. Он взял четыре бутылки коньяка и покинул помещение.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением. Мужчина задержан в соответствии с законодательством.