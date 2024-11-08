Сыктывкарец выломал дверь закрытого магазина и украл несколько бутылок коньяка

Сыктывкарец выломал дверь закрытого магазина "Магнит". Мужчина захотел приобрести алкогольные напитки, когда у него кончились запасы. Об этом сообщает МВД по Коми.

По информации пресс-службы ведомства, в ночное время в полицию столицы Коми поступило сообщение от работников супермаркета о том, что неизвестный повредил входную дверь, чтобы получить алкоголь.