Какой будет зима в России в 2024—2025: Вильфанд раскрыл что ждет регионы страны с декабря по февраль
- 09:20 8 ноября
- 12+
- Служба новостей
С приближением зимнего периода все больше синоптиков и специалистов предостерегают о возможных климатических особенностях. К 5 ноября снег покроет приблизительно 85% территории России, но будет иметь временный характер. В холодное время года ожидается, что россияне столкнутся с различными погодными условиями. Что ждет регионы РФ с декабря по февраль, рассказали на портале URA.RU.
Синоптики прогнозируют, что к 5 ноября 2023 года снег покроет около 85% территории России. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, в этот период снег ожидается во всех регионах Северной России, включая Северо-Западный федеральный округ, почти весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ и значительную часть Приволжского федерального округа. Об этом сообщает ТАСС.
Что касается зимы 2024-2025 года, долгосрочные метеопрогнозы требуют учета множества допущений и обладают значительной неопределенностью, отметил Илья Рыбальченко, эксперт Общероссийского народного фронта. Он подчеркнул, что точность таких прогнозов ниже, чем краткосрочных. Рыбальченко прогнозирует, что зима может быть необычной по температуре и количеству осадков, а предварительные прогнозы могут быть составлены на основе климатических моделей и глобальных индексов. Эти прогнозы лишь укажут на общие тенденции и вероятные сценарии.
В декабре 2024 года ожидается температура выше нормы, особенно в западной части России, включая Москву и Санкт-Петербург. Это связано с влиянием Эль-Ниньо и возможной активизацией положительной фазы североатлантического колебания. В европейской части страны прогнозируются обильные осадки, которые могут привести к частым снегопадам, сменяющимся оттепелями и гололедами, а также значительным температурным колебаниям.
В январе 2025 года температуры будут близки к норме, но возможны резкие похолодания. При отрицательной фазе арктического колебания вероятно вторжение арктического воздуха, вызывающее сильные морозы, особенно в Сибири и центральной России. В центральных районах вероятно превышение нормы осадков, в основном в виде снега.
Февраль станет самым холодным месяцем зимы, особенно в Сибири и на Урале, где прогнозируются экстремальные морозы. В европейской части ожидаются резкие температурные колебания, хотя в среднем температуры будут немного выше нормы, что характерно для конца зимы при воздействии Эль-Ниньо. На юге европейской части возможны обильные снегопады или дождь со снегом.