Какой будет зима в России в 2024—2025: Вильфанд раскрыл что ждет регионы страны с декабря по февраль

С приближением зимнего периода все больше синоптиков и специалистов предостерегают о возможных климатических особенностях. К 5 ноября снег покроет приблизительно 85% территории России, но будет иметь временный характер. В холодное время года ожидается, что россияне столкнутся с различными погодными условиями. Что ждет регионы РФ с декабря по февраль, рассказали на портале URA.RU.

Синоптики прогнозируют, что к 5 ноября 2023 года снег покроет около 85% территории России. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, в этот период снег ожидается во всех регионах Северной России, включая Северо-Западный федеральный округ, почти весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ и значительную часть Приволжского федерального округа. Об этом сообщает ТАСС.