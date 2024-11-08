В этом году в Сыктывкаре обустроят 19 уличных катков и более 70 километров лыжных трасс

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Этой зимой в Сыктывкаре традиционно появятся ледяные катки и лыжные трассы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми. Так, на территории города намерены обеспечить работу лыжных маршрутов в восьми районах, общей длиной более 70 километров, а также подготовить 19 уличных ледовых катков, которые будут полностью или периодически доступны для свободного посещения.

Кроме того, для жителей и гостей столицы Коми доступны массовые катания в крытых ледовых аренах спортивной школы "Северная Олимпия", расположенные по адресу: улица Димитрова, 1/4 и в Эжвинском районе на проспекте Бумажников, 59.

Подведомственные Министерству физической культуры и спорта Республики Коми учреждения традиционно организуют ледовые дорожки на стадионе для конькобежцев и ледовую арену на республиканском стадионе.

Начало работ по заливке муниципальных катков и устройству лыжных трасс планируется с наступлением подходящих погодных условий:

для заливки катков требуется устойчивая температура от -8 до -10 градусов;

для лыжных трасс – нужная высота снежного покрова.