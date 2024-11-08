Житель Коми отдал мошенника более 100 тысяч рублей в надежде получить автомобильных двигатель

В полицию Усинска поступил запрос от водителя 1978 года рождения в связи с кражей денежных средств. Он сообщил правоохранителям, что намеревался купить автомобильный двигатель. Об этом сообщает МВД по Коми.

По информации ведомства, усинец решил воспользовался интернетом, чтобы найти нужные запчасти, и наткнулся на незнакомый сайт по продаже комплектующих. Обнаружив подходящую деталь, он связался с продавцом, чтобы обсудить сделку. Интернет-оппонент предложил созвониться.