Житель Коми отдал мошенника более 100 тысяч рублей в надежде получить автомобильных двигатель
- 17:30 8 ноября
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- Инесса Богатая
В полицию Усинска поступил запрос от водителя 1978 года рождения в связи с кражей денежных средств. Он сообщил правоохранителям, что намеревался купить автомобильный двигатель. Об этом сообщает МВД по Коми.
По информации ведомства, усинец решил воспользовался интернетом, чтобы найти нужные запчасти, и наткнулся на незнакомый сайт по продаже комплектующих. Обнаружив подходящую деталь, он связался с продавцом, чтобы обсудить сделку. Интернет-оппонент предложил созвониться.
Достигнув соглашения с покупателем, мнимый продавец сообщил номер "своего" счета для перевода средств. Подозрений у жителя Коми не возникло, и он отправил 115 тысяч рублей незнакомцу. Спустя некоторое время, покупатель попытался узнать, отправлен ли ему оплаченный товар, но ответа не получил.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковской карты".
МВД по Республике Коми настоятельно рекомендует жителям региона избегать совершения покупок на непроверенных интернет-платформах. Заключая сделки в сети, следует проявлять осторожность. Помните, что безопаснее приобретать товары в проверенных магазинах.