В Коми антиспам решения МТС заблокировали более 24,5 миллионов нежелательных звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала спам-звонки, поступившие жителям Республики Коми с начала 2023 года. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, за это время было заблокировано больше 24,5 млн вызовов.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков в республике превысил 5,1 млн минут, что составляет более 9,5 лет несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 12,7 секунд.