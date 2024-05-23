В Коми антиспам решения МТС заблокировали более 24,5 миллионов нежелательных звонков
- 10:36 23 мая
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- AnnaAnna
Цифровая экосистема МТС проанализировала спам-звонки, поступившие жителям Республики Коми с начала 2023 года. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, за это время было заблокировано больше 24,5 млн вызовов.
Общий объем заблокированных нежелательных звонков в республике превысил 5,1 млн минут, что составляет более 9,5 лет несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 12,7 секунд.
При этом аналитики отмечают, что в первом квартале 2024 года количество заблокированных спам-звонков в Коми увеличилось примерно в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего жителям пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.