В Коми в очередной раз снизились цены на яйца
- 08:30 26 июля
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- Татьяна Зубова
Комистат представил данные об изменении потребительских цен на различные товары и услуги за период с 16 по 22 июля.
За минувшую неделю произошло следующее изменение цен: масло подсолнечное подорожало на 4,8%, пшено – на 4,1%, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 3,9%, макаронные изделия – на 1,9%, куриное мясо – на 1,8%, вермишель – на 1,6%, пшеничный хлеб – на 1,3%. Цены снизились на следующие продукты: маргарин подешевел на 3,7%, куриные яйца – на 3%, твердые, полутвердые и мягкие сыры – на 1,3%, вареные колбасы – на 1,1%.
Было отмечено снижение цен на плодоовощную продукцию, включая столовую свеклу (-8,8%), морковь (-3,5%), помидоры (-2,5%), яблоки и бананы (-1,9%). В то же время, цены на белокочанную капусту возросли на 7,4%, а на огурцы – на 2,6%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости наблюдались следующие изменения: зубные пасты подорожали на 12,9%, детские подгузники – на 1,1%. При этом снизились цены на сухие корма для домашних животных (-3,9%), туалетное мыло (-2,9%), стиральные порошки (-2,1%) и туалетную бумагу (-1,3%).
Также были отмечены изменения цен на различные непродовольственные товары: электропылесосы подорожали на 7,4%, телевизоры – на 1,3%, а шампуни подешевели на 5,8%.
Среди медикаментов выросли цены на комбинированные анальгетики на 1,3%.
Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,5%, тогда как цена на дизельное топливо осталась без изменений.