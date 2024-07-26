В Коми в очередной раз снизились цены на яйца

Комистат представил данные об изменении потребительских цен на различные товары и услуги за период с 16 по 22 июля.

За минувшую неделю произошло следующее изменение цен: масло подсолнечное подорожало на 4,8%, пшено – на 4,1%, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 3,9%, макаронные изделия – на 1,9%, куриное мясо – на 1,8%, вермишель – на 1,6%, пшеничный хлеб – на 1,3%. Цены снизились на следующие продукты: маргарин подешевел на 3,7%, куриные яйца – на 3%, твердые, полутвердые и мягкие сыры – на 1,3%, вареные колбасы – на 1,1%.