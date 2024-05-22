В ходе проведения СВО погиб боец из Коми
- 22:30 22 мая
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- Олег Помидоров
Фото со страницы Владимира Уйба
В ходе проведения специальной военной операции погиб боец из села Объячево Сергей Пономарев.
Глава Коми Владимир Уйба сообщил в социальных сетях о гибели бойца из Коми Сергея Пономарева. Мужчина был родом из села Ношуль Прилузского района. До участия в специальной военной операции он жил в селе Объячево. Мужчина служил в должности стрелка стрелкового отделения.
Руководитель республики выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя и пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.
“Наш земляк с честью выполнил воинский и гражданский долг, проявил мужество и самоотверженность, защищая свободу и независимость России. Вечная память Сергею Александровичу и вечная ему слава”, – заявил Владимир Уйба.