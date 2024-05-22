В ходе проведения СВО погиб боец из Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб боец из села Объячево Сергей Пономарев.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил в социальных сетях о гибели бойца из Коми Сергея Пономарева. Мужчина был родом из села Ношуль Прилузского района. До участия в специальной военной операции он жил в селе Объячево. Мужчина служил в должности стрелка стрелкового отделения.

Руководитель республики выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя и пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.