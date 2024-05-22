Из Сыктывкара в зону СВО отправили гуманитарную помощь

фото редакции

Администрация Сыктывкара отправила 52 коробки с гуманитарной помощью для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Этот гуманитарный груз был передан Общероссийскому народному фронту для его последующей доставки в зону специальных операций. В коробках собраны продукты питания, одежда, батарейки, перчатки, маскировочные сети, туристические коврики, медикаменты и две бензопилы "Чемпион".

Эту миссию гуманитарной помощи поддержали различные организации и учреждения в Сыктывкаре. В частности, депутатский корпус города, аппарат Совета МО ГО "Сыктывкар" и Контрольно-счетная палата передали эстафету после администрации столицы Коми.