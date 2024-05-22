Из Сыктывкара в зону СВО отправили гуманитарную помощь
- 18:00 22 мая
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- Белла Лебедева
Администрация Сыктывкара отправила 52 коробки с гуманитарной помощью для бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Этот гуманитарный груз был передан Общероссийскому народному фронту для его последующей доставки в зону специальных операций. В коробках собраны продукты питания, одежда, батарейки, перчатки, маскировочные сети, туристические коврики, медикаменты и две бензопилы "Чемпион".
Эту миссию гуманитарной помощи поддержали различные организации и учреждения в Сыктывкаре. В частности, депутатский корпус города, аппарат Совета МО ГО "Сыктывкар" и Контрольно-счетная палата передали эстафету после администрации столицы Коми.
Глава Сыктывкара Владимир Голдин выразил признательность за этот важный шаг в поддержке бойцов и признании трудностей, с которыми они сталкиваются. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в этой благородной и важной миссии и призвал продолжить поддерживать защитников. Голдин передал эстафету городским общественным организациям, чтобы продолжить собирать гуманитарную помощь для бойцов.