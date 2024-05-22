Глава Ижмы получил штраф за контракты на благоустройство тематического парка
- 16:30 22 мая
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- Белла Лебедева
С начала 2023 года в райцентре ведется активное благоустройство парка «Радлун», финансирование которого осуществляется не только за счет государственных средств, но и благодаря пожертвованиям от населения.
Пресс-служба прокуратуры Коми сообщает, что средства на эти работы были выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Однако в ходе проверки деятельности местных властей выявлены серьезные нарушения в процессе организации работ.
Прокуратура Ижемского района установила, что глава Ижмы нарушил федеральное законодательство о закупках, заключив три отдельных договора на общую сумму 920 тысяч рублей для выполнения различных видов работ в парке «Радлун». Разделение работ на установку арт-объекта, обустройство входной группы и изготовление с обустройством информационных стендов, по мнению надзорного органа, не соответствовало реальным потребностям благоустройства парка и затрудняло достижение основной цели – качественного обновления парковой зоны.
По заключению прокуратуры, действия главы поселения Ижма могли быть более эффективными, если бы была заключена одна комплексная сделка на полную стоимость всех работ, что предусмотрено проведением конкурентных процедур. Это позволило бы законно использовать субсидии, выделенные из республиканского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения Ижма».
В результате выявленных нарушений прокуратура возбудила в отношении главы Ижмы дело об административном правонарушении. Кроме того, Управление федеральной антимонопольной службы по Коми привлекло главу поселения к административной ответственности, наложив штраф в размере 30 тысяч рублей. В данный момент постановление еще не вступило в законную силу.