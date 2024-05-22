Глава Ижмы получил штраф за контракты на благоустройство тематического парка

С начала 2023 года в райцентре ведется активное благоустройство парка «Радлун», финансирование которого осуществляется не только за счет государственных средств, но и благодаря пожертвованиям от населения.

Пресс-служба прокуратуры Коми сообщает, что средства на эти работы были выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Однако в ходе проверки деятельности местных властей выявлены серьезные нарушения в процессе организации работ.