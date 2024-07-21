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В Коми идёт обновление Дворца культуры

В Коми идёт обновление Дворца культурыФото со страницы Николая Такаева

В Усинске обновляют Дворец Культуры. Об этом сообщает мэр города Николай Такаев.

Рабочие уже начали укладывать новые гранитные ступени, а также ведут облицовку стилобата. Перед ремонтом специалисты провели обследование и определили, что облицовка стилобата возможна со стороны улиц Нефтяников и Мира, в то время как на улице Ленина и возле УГТУ подрядчик будет возводить новые стены.

В настоящее время готовятся к установке большого мультимедийного экрана. Следующим этапом станет обшивка фасада декоративными панелями с национальными мотивами и благоустройство прилегающей территории.

Здесь организуют пешеходную зону в гармонии со стилем здания, а также установят арт-объект "Сердце" с уникальной подсветкой.  Ремонтные работы идут с опережением графика. К юбилею города главная концертная площадка порадует жителей и гостей Усинска не только выступлениями артистов, но и современным дизайном.

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