В Коми идёт обновление Дворца культуры

В Усинске обновляют Дворец Культуры. Об этом сообщает мэр города Николай Такаев.

Рабочие уже начали укладывать новые гранитные ступени, а также ведут облицовку стилобата. Перед ремонтом специалисты провели обследование и определили, что облицовка стилобата возможна со стороны улиц Нефтяников и Мира, в то время как на улице Ленина и возле УГТУ подрядчик будет возводить новые стены.