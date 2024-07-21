Коми получит 27 новых школьных автобуса
- 11:20 21 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми появятся новые школьные автобусы. Об этом пишет БНК.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 2,6 тысячи школьных автобусов между регионами. На эти цели финансируют 10 миллиардов рублей.
Автобусы распределены на основе заявок, собранных региональными специалистами министерства просвещения. При распределении принимались во внимание уже имеющиеся автомобили этого типа. Большинство автобусов предназначено для работы в сельской местности с целью обеспечить детям комфортные и удобные поездки к школе.
Республика Коими получит 27 автобусов. В их числе: три полноприводных на 10-12 мест, семь с задним приводом на 13-20 мест, пятнадцать с задним приводом на 21-24 места и два с задним приводом на 25-31 место. Все автобусы будут оснащены для работы в северных условиях. Поставки новой техники в регионы завершатся к концу 2024 года.