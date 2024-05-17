В Сыктывкаре на улице Советской 25 мая начнется очередной этап реконструкции теплосетей
- 09:00 17 мая
- 6+
- AnnaAnna
Для проведения работ автомобильное движение будет перекрыто с 25 мая до 20 августа
Коми филиал ПАО «Т Плюс» заменит 275 метров магистральной тепловой сети в районе домов №№ 24-36 на ул. Советской в Сыктывкаре. Проект направлен на повышение качества и надежности теплоснабжения горожан.
Новые трубопроводы будут оснащены надежным изоляционным покрытием из пенополиуретана и системой дистанционного контроля, которая позволяет оперативно выявлять и быстро устранять возможные дефекты. За счет увеличения диаметра труб с 300 до 400 мм вырастет пропускная способность магистрали. Также будут построены новые тепловые камеры, смонтирована современная запорная арматура. После завершения работ дорожное покрытие восстановят с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона.
с 25 мая по 1 июля: от Советской 22 до Советской 30;
с 1 июля по 20 августа: от Советской 30 до перекрестка с ул. Куратова (включительно).
Для объезда перекрытых участков будет организовано движение автомобильного транспорта по Стефановской площади и двустороннее движение по улице Домны Каликовой.
На время работ жителей близлежащих домов обеспечат горячей водой по резервной схеме.
Реконструкция магистрального трубопровода № 1 – долгосрочный проект, рассчитанный на 2022-2026 годы. За 2022-2023 годы уже обновлено более 600 метров сети. Всего по итогам проекта будет полностью заменено 2,6 км трубопроводов.
Энергетики приносят извинения горожанам за неудобства, с которыми сопряжены ремонт и реконструкция тепловых сетей. Эти работы необходимы для надежного и бесперебойного теплоснабжения предстоящей зимой.