В Сыктывкаре на улице Советской 25 мая начнется очередной этап реконструкции теплосетей

Для проведения работ автомобильное движение будет перекрыто с 25 мая до 20 августа

Коми филиал ПАО «Т Плюс» заменит 275 метров магистральной тепловой сети в районе домов №№ 24-36 на ул. Советской в Сыктывкаре. Проект направлен на повышение качества и надежности теплоснабжения горожан.

Новые трубопроводы будут оснащены надежным изоляционным покрытием из пенополиуретана и системой дистанционного контроля, которая позволяет оперативно выявлять и быстро устранять возможные дефекты. За счет увеличения диаметра труб с 300 до 400 мм вырастет пропускная способность магистрали. Также будут построены новые тепловые камеры, смонтирована современная запорная арматура. После завершения работ дорожное покрытие восстановят с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На время реконструкции автомобильное движение по улице Советской будет перекрыто:

с 25 мая по 1 июля: от Советской 22 до Советской 30;

с 1 июля по 20 августа: от Советской 30 до перекрестка с ул. Куратова (включительно).

Для объезда перекрытых участков будет организовано движение автомобильного транспорта по Стефановской площади и двустороннее движение по улице Домны Каликовой.