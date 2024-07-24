Повысили в четыре раза. В правила оплаты услуг ЖКХ внесли изменения
- 13:41 24 июля
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- Служба новостей
Порог, при котором не будут проводить идентификацию клиента – физического лица при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), повысили в четыре раза – до 60 тыс. руб. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Изменения также касаются почтовых переводов денежных средств для уплаты налогов, внесения платы за ЖКУ и пеней за просрочку оплаты ЖКУ. При этом из нормы о непроведении идентификации клиентов – физических лиц при переводах денежных средств в соответствующих целях без открытия банковского счета на сумму до 60 тыс. руб. исключаются переводы электронных денежных средств.
Действующий предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента – физлица, в 15 тыс. руб. был установлен в 2009 г. Как отмечали авторы закона, с тех пор размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги вырос более чем в три раза.
Документ также предусматривает, что юрлицам и ИП, отнесенным Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, предоставляется право обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени риска в Банк России. ЦБ будет обязан рассмотреть указанное заявление, принять соответствующее решение и сообщить о нем заявителю в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления.
Также уточняется круг лиц, которым оператор обмена цифровых финансовых активов и оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Документ вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной порядок вступления в силу, сообщает konkurent.ru.