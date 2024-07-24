Повысили в четыре раза. В правила оплаты услуг ЖКХ внесли изменения

Порог, при котором не будут проводить идентификацию клиента – физического лица при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), повысили в четыре раза – до 60 тыс. руб. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Изменения также касаются почтовых переводов денежных средств для уплаты налогов, внесения платы за ЖКУ и пеней за просрочку оплаты ЖКУ. При этом из нормы о непроведении идентификации клиентов – физических лиц при переводах денежных средств в соответствующих целях без открытия банковского счета на сумму до 60 тыс. руб. исключаются переводы электронных денежных средств.