В ходе СВО погибли два бойца из Коми

Стало известно от гибели еще двух бойцов в зоне СВО из Республики Коми Санжара Худайбердиева и Сергея Шулепова. Трагичной новостью вчера, 15 мая, поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Сообщается, что рядовой Санжар Худайбердиев родился в Ухте. На фронте он выполнял боевые задачи в должности стрелка отделения штурмового взвода.