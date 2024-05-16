В ходе СВО погибли два бойца из Коми
- 06:30 16 мая
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- Татьяна Зубова
Стало известно от гибели еще двух бойцов в зоне СВО из Республики Коми Санжара Худайбердиева и Сергея Шулепова. Трагичной новостью вчера, 15 мая, поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.
Сообщается, что рядовой Санжар Худайбердиев родился в Ухте. На фронте он выполнял боевые задачи в должности стрелка отделения штурмового взвода.
Рядовой Сергей Шулепов жил и трудился в посёлке Шудаяг под Ухтой. В рядах вооружённых Сил Российской Федерации занимал должность старшего стрелка отделения штурмового взвода.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших. Он пожелал мужества и сил, чтобы пережить боль утраты близкого человека.
Напомним, ранее в Коми для участников СВО стала доступна новая мера поддержки. Депутаты приняли на рассмотрение законопроект, согласно которому указанная категория граждан освобождается от уплаты транспортного налога.