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В ходе СВО погибли два бойца из Коми

В ходе СВО погибли два бойца из Коми

В ходе специальной военной операции погибли еще два бойца из Коми - рядовые Сергей Рогожников и Валерий Франк. О трагичном событии глава региона Владимир Уйба рассказал в своем телеграмм-канале.

Сергей Рогожников родился и вырос в поселке Войвож Сосногорского района. Непосредственно до призыва на фронт проживал в городе Котлас Архангельской области. Боец занимал должность стрелка первого отделения штурмового взвода.

Валерий Франк родился в городе Ташкент, Республика Узбекистан. Позднее он переехал в Коми и обосновался в поселке Каджером Печорского района. На фронте выполнял боевые задачи в должности сапера в первом отделении штурмового взвода.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших военных и пожелал мужества пережить трагедию. 

"Разделяю горечь невосполнимой утраты", - написал глава.

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