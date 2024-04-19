В Коми увековечили память об участнике СВО

19 апреля в Емве открыли мемориальную доску в память о земляке Алексее Яровом. Об этом рассказал на своей странице руководитель Княжпогостского района Анатолий Немчинов.

В Емве увековечили память о защитнике Алексее Яровом. Мужчина был участником специальной военной операции и погиб в городе Артемовск.

Боец отправился на СВО в рядах ЧВК “Редут”. Он погиб в должности штурмовика 21 апреля 2023 года в городе Артемовск. Мемориальная доска в честь защитника была установлена на здании школы №1 в городе Емва. Там же Алексей Яровой учился в детстве. Мемориальную доску открыли юнармейцы Емвы.

