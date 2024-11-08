Жители Коми могут изготовить кормушку для птиц и выиграть приз
- 01:00 9 ноября
- 6+
- Инесса Богатая
Национальный парк "Койгородский" объявил о старте акции "Добрая зима". К ней может присоединиться любой желающий, независимо от возраста и места жительства.
Для участия нужно лишь сделать съедобную кормушку и разместить ее там, где обитают птицы. Затем сфотографировать себя с поделкой и загрузить фото в альбом "Добрая зима 2024-2025" в группе "Койгородского" национального парка в социальной сети ВКонтакте. На странице и на сайте парка представлены правила акции и Положение о её проведении.
С приходом холодов птицам становится сложнее находить пищу. Подкармливать пернатых зимой – это и значимая мера охраны природы, и простой способ проявить заботу о них.
Фото Т.Ершовой "Большой пестрый дятел"
Можно делать кормушки из дерева или бумаги, но еще интереснее создать съедобные украшения на деревьях. Съедобная кормушка – это экологичное решение, приготовленное своими руками из безопасной для птиц пищи.
Для создания кормушек можно использовать: несоленое сало, куриный жир, яблоки, плоды шиповника, семечки подсолнечника, белый хлеб (подсушенный и раскрошенный), твердые семена (тыквенные, арбузные, кабачковые), дробленые сырые орехи (фундук, грецкие), неочищенное зерно ячменя, пшеницы, овса, просо, а также смесь творога с панировочными сухарями и сваренное вкрутую тертое яйцо.
Фото ПроЗаповедник Клёст-еловик
Помните, птиц нельзя кормить: черным хлебом, свежей выпечкой, геркулесом, пшеном, очищенной пшеницей, ячменем, овсом и сухофруктами. Готовые кормушки крепятся на ветках деревьев или кустов на высоте не менее 1,5 м.
В конце акции победителей ожидают дипломы и призы, а всем участникам будут отправлены электронные сертификаты.