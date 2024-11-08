Жители Коми могут изготовить кормушку для птиц и выиграть приз

Национальный парк "Койгородский" объявил о старте акции "Добрая зима". К ней может присоединиться любой желающий, независимо от возраста и места жительства.

Для участия нужно лишь сделать съедобную кормушку и разместить ее там, где обитают птицы. Затем сфотографировать себя с поделкой и загрузить фото в альбом "Добрая зима 2024-2025" в группе "Койгородского" национального парка в социальной сети ВКонтакте. На странице и на сайте парка представлены правила акции и Положение о её проведении.