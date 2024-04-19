Жительница Коми 15 раз нарушила закон о тишине и получила крупный штраф
- 20:45 19 апреля
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- Олег Помидоров
Суд решил взыскать с жительницы Емвы компенсацию морального вреда за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в суд обратился житель многоквартирного дома. Мужчина попросил фемиду взыскать компенсацию за моральный вред с женщины, которая проживает этажом выше и систематически нарушает покой в ночное время.
Когда мужчина пытался ей сделать замечание, та в ответ его оскорбляла. Своими действиями хозяйка квартиры причинила соседу нравственные и физические страдания, которые были выражены в посягательстве на здоровый сон и неприкосновенность частной жизни.
Княжпогостский районный суд установил, что женщина, в период с 2021 по 2023 год, 15 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение тишины и покоя жильцов дома ночью, что было подтверждено материалами дела.
Местный житель попросил взыскать с женщины компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Эта сумма была полностью удовлетворена судом.